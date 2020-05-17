طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الكيمياء والجغرافيا

حيث يتواجد على منصة الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.





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