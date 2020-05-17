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تعليم

طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الكيمياء والجغرافيا

الأحد 17/مايو/2020 - 09:02 ص
امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي
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ياســــمين بدوي
دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لأداء امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية إلكترونيا من المنازل.

حيث يتواجد على منصة الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

ومن المقرر أن يكون اليوم الأحد هو آخر أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي الالكترونية ، التي سيتم على أساسها التقييم في نهاية العام الدراسي الحالي 2019/2020.


وقد أدى طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل  ابتداءا من يوم 30 ابريل 2020 ، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).
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