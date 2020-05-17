طلاب 2 ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الكيمياء والجغرافيا

دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لأداء امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية إلكترونيا من المنازل.
ومن المقرر أن يكون اليوم الأحد هو آخر أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي الالكترونية ، التي سيتم على أساسها التقييم في نهاية العام الدراسي الحالي 2019/2020.
وقد أدى طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل ابتداءا من يوم 30 ابريل 2020 ، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).