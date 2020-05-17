التعليم : غرف عملياتنا تتابع اليوم الأخير في امتحانات 2 ثانوي الآن

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "لدينا إمكانيات تقنية تجعلنا نراقب جميع الموجودين على منصة الامتحان حاليا، ونعرف مدى تقدم كل طالب في حل الأسئلة، وما الوسيلة التي دخل بها الطالب على منصة الامتحان، وما المشاكل التي واجهته على منصة الامتحان".





دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي (في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء) على منصة الامتحان ، لأداء امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية إلكترونيا من المنازل.



