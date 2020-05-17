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تعليم

التعليم : غرف عملياتنا تتابع اليوم الأخير في امتحانات 2 ثانوي الآن

الأحد 17/مايو/2020 - 09:09 ص
امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي
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ياســــمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، تتابع الآن سير امتحان الصف الثاني الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيا الآن على منصة الامتحان assessment.


وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "لدينا إمكانيات تقنية تجعلنا نراقب جميع الموجودين على منصة الامتحان حاليا، ونعرف مدى تقدم كل طالب في حل الأسئلة، وما الوسيلة التي دخل بها الطالب على منصة الامتحان، وما المشاكل التي واجهته على منصة الامتحان".

دخل منذ قليل طلاب الصف الثاني الثانوي (في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء) على منصة الامتحان ، لأداء امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية إلكترونيا من المنازل.

أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

ومن المقرر أن يكون اليوم الأحد هو آخر أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي الالكترونية ، التي سيتم على أساسها التقييم في نهاية العام الدراسي الحالي 2019/2020.


وقد أدى طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل  ابتداءا من يوم 30 ابريل 2020 ، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).
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