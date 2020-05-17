عمرها قرن ونصف.. تاريخ دارسة الصيدلة في مصر

أنشئت أول مؤسسة تعليمية للصيدلة في مصر عام 1827 في منطقة أبو زعبل والتي عرفت باسم مدرسة الطب والصيدلة، حيث نقلت من أبو زعبل إلى منطقة القلعة، ومنها إلى شارع قصر العيني عام 1837، حيث مقرها الحالي.





تخرجت أول دفعة من مدرسة الصيدلة عام 1832 وبلغ عدد طلابها 25 طالبا، وكانت مدة الدراسة بها خمس سنوات، وفى عام 1925، تم دمج كلية الصيدلة وكلية الطب مع جامعة فؤاد الأول لتعرف في ذلك الوقت باسم كلية الطب، وحدث تطور جديد عام 1941، بإدخال درجات للماجستير والدبلوم ، بينما في عام 1951 تم إدخال شهادة الدكتوراة في العلوم الصيدلية.





وتم تحويل مدرسة الصيدلة إلى كلية بجامعة القاهرة عام 1955، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 444 بتاريخ 14 /9 /1955، بعد أن تم فصلها من انتسابها إلى كلية الطب، بالتزامن مع تحول جامعة فؤاد الأول تعرف باسم جامعة القاهرة.





من أن أنشئت المؤسسة التعليمية للصيدلة كانت مدة الدراسة خمس سنوات، ثم أصبحت أربع سنوات فقط، حتى عادت مرة أخرى وأصبحت 5 سنوات، وتعد السنة الأولى هي السنة الإعدادية، ويتم بها دراسة العلوم الطبيعية الأولية، كما أصبح الطالب يدرس بها القواعد الأساسية في كلية العلوم قبل أن يلتحق بكلية الصيدلة.



