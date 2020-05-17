لو ماشي في الشارع وسيدة حامل بتطلب منك طلب خاص.. هتعمل إيه؟.. ورطة إنسانية

تناولت الحلقة الثالثة والعشرين من برنامج «ورطة إنسانية» ، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الثالث، والذي يتمثل في قيام سيدة حامل تطلب من بعض الاشخاص طلبا خاصا ، وترصد الكاميرات ردود الافعال.





وظهرت الورطة الانسانية رحمة المصريين امام زوج رافض إن مراته تضحي بالجنين مع إن استمرارها في الحمل خطر جدًا.





وجاءت ردود كثيرة من المصريين سواء من الرجال او النساء: "هو انت هتكوني ام من الجنين"، وجاء رد رجل اخر: "هستفاد ايه لما ابني يجي وميلقيش امه".





وردت امراة: "انت لو بنتي كنت هجبرك تضحي بالجنين، وان الجنين في علم الغيب".





"ورطة إنسانية" برنامج قصير عبارة عن خمس دقائق من الشارع المصري كل يوم، يؤكد أن الدنيا بخير وأن مصر بخير وناس مصر بخير.



