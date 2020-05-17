تتضمن العمال والشركات.. برلماني يطالب بوضع آلية للتعامل مع كورونا لتقليل الضرر على جميع المستويات

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن أزمة كورونا تفرض علينا ضرورة وضع آلية للتعامل مع الفيروس تقلل من الضرر على مستويات مختلفة تتضمن العمال والشركات والاقتصاد، خاصة أن أزمة كورونا يبدو أنها ستستغرق مدة ليست قصيرة.





طارق متولي، فى بيان صحفى له، بسياسة الحكومة الاستباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو ٢٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري والحد من انتشار فيروس وأشادفى بيان صحفى له، بسياسة الحكومة الاستباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو ٢٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري والحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف آثاره السلبية بمراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق.





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وأوضح أن الأزمة الحالية باعتبارها لم تختبر من قبل، ولا يمكن الحكم على أبعادها دون تجربة، فإن التعامل معها، يختلف من قطاع لآخر، وأنه يجب البحث عن حلول تناسب كل قطاع وحجم الضرر الواقع عليه.





وقال إن التحدي الحقيقي أمام الشركات هو الحفاظ على استمرارية الموارد المالية لضمان استمرار الحفاظ على حقوق العمال ومرتباتهم.





وأضاف أنه من الضروري التوصل إلى تصور للحياة في مصر يسمح بالحفاظ على الاقتصاد قدر الإمكان حتى يمكن تلبية احتياجات الناس من السلع والخدمات والحفاظ على العمالة، وفي نفس الوقت الحماية من انتشار فيروس كورونا، ودعم القطاعات المتضررة مثل السياحة وغيرها من الأنشطة التي توقفت.





واختتم تصريحاته قائلا: "إن الضرر الواقع علينا سيكون نتيجة تراجع المصادر الخارجية، مثل السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، وهذا سيؤثر بالطبع على الاقتصاد حتى إذا لم تتأثر القطاعات الداخلية".