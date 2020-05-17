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أخبار العالم

تايلاند تمدد الحظر على رحلات الركاب الدولية حتى 30 يونيو المقبل

الأحد 17/مايو/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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أ ش أ

مددت هيئة الطيران المدني في تايلاند الحظر المفروض على وصول جميع المسافرين الدوليين حتى 30 يونيو المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال مدير عام هيئة الطيران المدني في تايلاند تشولا سوكمانوب - في بيان أودته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) - إن الحظر لا ينطبق على الطائرات الحكومية أو العسكرية، والهبوط الاضطراري، والهبوط الفني دون النزول، والرحلات الإنسانية والطبية أو الإغاثة، ورحلات العودة إلى الوطن ورحلات الشحن.

وأضاف "سيتم تمديد الحظر على رحلات الركاب الدولية إلى تايلاند من 1 يونيو الساعة 17.00 بالتوقيت العالمي المنسق إلى 30 يونيو الساعة 17:00 بالتوقيت العالمي المنسق. وسيتم أيضا إلغاء جميع تصاريح الطيران الممنوحة لهذه الفترة".

وتابع "يخضع المسافرون الذين يصلون على متن الرحلات المعفاة للتدابير المنصوص عليها في قانون الأمراض المعدية، مثل الحجر الصحي لمدة 14 يوما، واللوائح بموجب مرسوم الطواريء بشأن حالة الطواريء".

وتم تطبيق الحظر لأول مرة من 4 أبريل إلى 6 أبريل قبل أن يمتد إلى 18 أبريل. وفي وقت لاحق، تم تمديده حتى 30 أبريل و 31 مايو.
ومنذ 1 مايو، استأنفت خمس شركات طيران رحلاتها الداخلية إلى 17 مطارا في تايلاند.

وحتى مع استمرار تحسن وضع (كوفيد - 19) في تايلاند في منتصف أبريل الماضي، مددت تايلاند حالة الطواريء حتى 31 مايو.
وأعلنت تايلاند مرة أخرى أمس السبت عن عدم وجود أي حالات إصابة ووفيات جديدة لـ (كوفيد - 19)، مما جعل عدد الإصابات 3025 مع 56 حالة وفاة.

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