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مرأة

مش هتحتاج لدكتور .. التفاح علاج فعال لهذه الأمراض

الأحد 17/مايو/2020 - 12:25 م
التفاح علاج فعال
التفاح علاج فعال لهذه الأمراض
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حياة عبد العزيز
التفاح من الفاكهة الصيفية التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، فتناول واحدة يوميا تغنيك عن الذهاب إلى الطبيب، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، تساهم في إنقاص الوزن، وتقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

كما أشار موقع timesofindia أن التفاح يمكن أن يعالج مرضين عكس بعضهما مثل الإمساك والإسهال، فهو يحتوي على 32% ألياف قابلة للذوبان، و64 % من الألياف غير القابلة للذوبان.


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وتعد الألياف القابلة للذوبان في الجلد هي التي تشكل اتساقًا يشبه الهلام في البراز ويبطئ عملية الهضم، وبالتالي فهو جيد للأشخاص الذين لديهم حركات فضفاضة، وتم العثور على الألياف القابلة للذوبان في الجزء الداخلي من التفاح، وهو اللب واللحم، لذا إذا كنت تعاني من الإسهال، فإن أفضل طريقة لاستهلاك التفاح ستكون بدون الجلد.

كما تزيد الألياف غير القابلة للذوبان الجزء الأكبر من البراز وتساعدها في المرور السريع عبر الأمعاء، وهذا يجعل التفاح جيدًا للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، حيث تم العثور على الألياف غير القابلة للذوبان في جلد التفاح، لذلك فإن أفضل طريقة لتناول التفاح عندما يعاني المرء من الإمساك هو تناوله مع الجلد.
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