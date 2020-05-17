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اقتصاد

بمشاركة ٣٢ متدربا.. القابضة للمياه تعلن ختام فعاليات البرنامج التدريبي للخطط التشغيلية

الأحد 17/مايو/2020 - 10:46 ص
التدريب اون لاين
التدريب اون لاين بالقابضة للمياه الشرب
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آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم ختام فعاليات البرنامج التدريبي "الخطط التشغيلية" لـ ٣٢ متدربا من مهندسى التشغيل والكيميائيين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ عن بعد (أون لاين) ضمن خطة التدريب الحالية فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أهمية التدريب لرفع كفاءة وقدرات العاملين، وتطوير العنصر البشرى والذى يعد الثروة الحقيقية بقطاع المياه.

وأوضح رسلان أن التدريب عن بعد "أون لاين" من الخطوات الهامة فى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لاستمرار عجلة الإنتاج وتأهيل العاملين والمضى قُدما فى ظل التحديات الحالية بطريقة آمنة بمراعاة عنصر التباعد الاجتماعى.

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وأشاد رسلان بالتميز في تنفيذ البرنامج التدريبي، مطالبًا بتفعيل تلك البرامج ضمن خطة التحول الرقمي، كما وجه إدارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بتنفيذ الخطة، طبقا للمعايير القياسية العالمية والجودة المطلوبة، وتخصيص برامج للفنيين لتعميم التجربة على جميع المستويات الوظيفية.

جدير بالذكر أنه شارك في بعض الجلسات التدريبية للبرنامج، مجموعة من رؤساء الشركات التابعة لدعم التدريب عن بعد، ضمن الخطة التى تستهدف تدريب ٣٠%من العاملين فى جميع التخصصات.

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