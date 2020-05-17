بمشاركة ٣٢ متدربا.. القابضة للمياه تعلن ختام فعاليات البرنامج التدريبي للخطط التشغيلية

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جدير بالذكر أنه شارك في بعض الجلسات التدريبية للبرنامج، مجموعة من رؤساء الشركات التابعة لدعم التدريب عن بعد، ضمن الخطة التى تستهدف تدريب ٣٠%من العاملين فى جميع التخصصات.





وأشاد رسلان بالتميز في تنفيذ البرنامج التدريبي، مطالبًا بتفعيل تلك البرامج ضمن خطة التحول الرقمي، كما وجه إدارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بتنفيذ الخطة، طبقا للمعايير القياسية العالمية والجودة المطلوبة، وتخصيص برامج للفنيين لتعميم التجربة على جميع المستويات الوظيفية.