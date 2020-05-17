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اقتصاد

غرفة البحر الأحمر: بدء التعايش مع كورونا واستئناف السياحة الداخلية أمر يدعو للتفاؤل

الأحد 17/مايو/2020 - 11:03 ص
السياحة
السياحة
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ولاء عبد الكريم
رحبت غرفة البحر الأحمر التجارية، بقرار مجلس الوزراء ببدء مرحلة التعايش مع فيروس كورونا، وسط التفاؤل الحذر.

وقال خالد رضا عبد الجليل رئيس غرفة البحر الأحمر التجارية، إن استئناف السياحة الداخلية وفق الضوابط مع وزارتى الصحة والسياحة محاولة لتنشيط أغلب القطاعات التجارية والاقتصادية المرتبطة بالسياحة من فرص عمل مباشرة وغيرها من تشغيل تجارة الجملة وأعمال التوريدات الغذائية والدعم اللوجستي إلى المنشآت السياحية وشغل نسبة من الطاقة الاستيعابية المتوافرة فى المنتجعات والفنادق بالمحافظة، أمر جيد.

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وشدد عبد الجليل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة سواء الأهالي أو العاملين فى المنشآت أو الأنشطة المستفيدة من استئناف النشاط السياحى خصوصا فى ظل عدم وجود موعد لانتهاء العالم من جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران من وإلى الغردقة (السياحة الخارجية).

وكانت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر تصدرت قائمة المدن السياحية التي تقدمت بطلبات لغرفة المنشآت الفندقية الراغبة في استقبال السياحة الداخلية، والمقرر استئنافها من الجمعة الماضى حسب إعلان وزارة السياحة والشروط والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وسط انخفاض كبير في الإقبال على الحجز خلال هذه الفترة.
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