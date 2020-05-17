بالصور .. شاهد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية بمدارس التعليم الفني

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، أن يسلموا مشروعاتهم التطبيقية ورقيا وإلكترونيا.

وحددت الوزارة شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهي:





1- يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كإسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.





2- تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقى الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالاحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الإختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد وتعد هى الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.



