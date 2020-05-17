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تعليم

بالصور .. شاهد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية بمدارس التعليم الفني

الأحد 17/مايو/2020 - 10:28 ص
تسليم المشروعات التطبيقية
تسليم المشروعات التطبيقية
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ياســــمين بدوي
بدأت منذ قليل مدارس التعليم الفني في استقبال طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني لبدء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بتقييمهم في نهاية العام الدراسي الحالي 2019/2020 .

ومن المقرر أن تستمر عملية تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بطلاب مدارس التعليم الفني من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، أن يسلموا مشروعاتهم التطبيقية ورقيا وإلكترونيا.

وحددت الوزارة شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهي:

1- يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كإسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.

2- تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقى الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالاحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الإختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد وتعد هى الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا من داخل مدارس التعليم الفني ترصد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بطلاب التعليم الفني.
بالصور .. شاهد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية بمدارس التعليم الفني
بالصور .. شاهد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية بمدارس التعليم الفني
بالصور .. شاهد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية بمدارس التعليم الفني
بالصور .. شاهد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية بمدارس التعليم الفني
بالصور .. شاهد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية بمدارس التعليم الفني
بالصور .. شاهد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية بمدارس التعليم الفني
بالصور .. شاهد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية بمدارس التعليم الفني
بالصور .. شاهد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية بمدارس التعليم الفني
بالصور .. شاهد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية بمدارس التعليم الفني
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