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أخبار البلد

الزراعة: تحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

الأحد 17/مايو/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديرياتها بالمحافظات قامت بتحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في 24 محافظة.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود - في بيان اليوم، الأحد - إن جهود الدولة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها مديريات الطب البيطري في كل المحافظات، أسهمت في السيطرة هذا العام على مرض الحمى القلاعية، وكذلك مرض حمى الوادي المتصدع، وحماية الثروة الحيوانية المصرية من هذه الأمراض المنتشرة في بعض الدول المجاورة.


وناشدت وزارة الزراعة المربين الحرص على تحصين ماشيتهم للمحافظة على المناعة العالية ضد تلك الأمراض، والتي تأتي من حملات التحصين.

كما قامت الهيئة ومديرياتها قامت بتطهير أكثر من 93 ألف منشأة حكومية من فيروس كورونا المستجد في مختلف محافظات الجمهورية.
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