الزراعة: تحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة ومديرياتها بالمحافظات قامت بتحصين 700 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية في 24 محافظة.





الدكتور عبد الحكيم محمود - في بيان اليوم، الأحد - إن جهود الدولة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها مديريات الطب البيطري في كل المحافظات، أسهمت في السيطرة هذا العام على مرض وقال- في بيان اليوم، الأحد - إن جهود الدولة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها مديريات الطب البيطري في كل المحافظات، أسهمت في السيطرة هذا العام على مرض الحمى القلاعية ، وكذلك مرض حمى الوادي المتصدع، وحماية الثروة الحيوانية المصرية من هذه الأمراض المنتشرة في بعض الدول المجاورة.





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وناشدت وزارة الزراعة المربين الحرص على تحصين ماشيتهم للمحافظة على المناعة العالية ضد تلك الأمراض، والتي تأتي من حملات التحصين.



