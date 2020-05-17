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حوادث

حصة الخيرات .. النقض توضح هذه الحالة

الأحد 17/مايو/2020 - 11:04 ص
مطرقة
مطرقة
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محمد عبدالله
كشفت محكمة النقض  فى أحد الطعون المنظورة أمامها عن المقصود بحصة الخيرات .


وجاء فى حيثيات الحكم  أنه إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ١٩٨٠ أحوال شخصية جنوب القاهرة الابتدائية الذى ذهب إلى تحديد حصة الخيرات في وقف المرحوم / .......... بالثلث وأدخل فيها العقارين ٨٨ ، ٩٠ شارع جسر السويس أخذًا بالنتيجة التى انتهى إليها الخبراء أمام محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة ودون أن يمحص دفاع الطاعن بصفته بأن الثابت من إشهاد التغيير المؤرخ ١٨ / ٩ / ١٩٥٠ أن حصة الخيرات تشمل ما شرطه الواقف للصرف على المسجد والمدرسة وما شرطه لصالح الفقراء من أهليته وأن العقار رقم ٩٠ شارع جسر السويس هو وقف خيرى على المدرسة منذ شراء الواقف له بموجب الحجة المؤرخة ٢٥ / ١١ / ١٩٤٥ وأن العقار ٨٨ شارع جسر السويس مقام عليه المسجد والمدرسة وأن المسجد خارج عن دائرة التعامل بطبيعته فلا يصح أن يكون محلًا للقسمة وكذلك المدرسة فإنها سلمت في حياة الواقف إلى وزارة التربية والتعليم المعارف سابقًا وهى التى تتولى إدارتها والصرف عليها وتعد من الأموال العامة ولا ريع لها وهو دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى فيه في الدعوى .

فإن الحكم يكون فضلًا عن خطأه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق.
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