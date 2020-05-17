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دراسة أمريكية تكتشف مادة كيميائية تقي من فيروس كورونا.. تعرف عليها

الأحد 17/مايو/2020 - 11:52 ص
مادة جديدة تقي من
مادة جديدة تقي من فيروس كورونا 3 شهور
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة بحثية جديدة، وفقا لجامعة أريزونا بأمريكا، أن هناك مادة كيميائية جديدة تقي من فيروس كورونا لمدة تصل إلى 3 أشهر، ووصفت الدراسة هذه المادة بأنها سلاح جديد.

وتوصلت الدراسة، إلى أن المادة ترش على الأسطح، وتعمل على قتل الجراثيم، حيث من المعروف عن فيروس كورونا أنه متواجد على الأسطح بطريقة كبيرة، وعندما رش الباحثون هذه المادة ظهرت النتيجة الإيجابية في غضون دقائق، وتمت إزالة الجراثيم بالكامل.

وقال تشارلز جيربا، عالم البيولوجيا المجهرية في الجامعة، إن المادة فعالة لكل الأسطح ولا سيما للأسطح المستخدمة في المواصلات العامة والقطارات، ولكنها ليست بديلا للتعقيم أو تنظيف اليدين باستمرار.

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ووفقا للدراسة، فإنه يجب رش المادة على الأسطح كل 4 أشهر، لحماية الأشخاص من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا.

 كما أشار الباحثون إلى أن هذه المادة تساعد على خفض الجراثيم في المستشفيات بنسبة 36%.
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