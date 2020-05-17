نائب يطالب بمستشفى مستقل لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا من الفريق الطبي

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتخصيص مستشفى لعلاج الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا، لا سيما في ظل تزايد الأعداد.





وقال الدكتور أيمن أبو العلا، في بيان صحفي له اليوم، الأحد، إن الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول عن المرضى في ظل هذه الظروف التي تمر بها مصر في مواجهة فيروس كورونا، لذلك لابد من توفير جميع الاحتياجات اللازمة للطاقم الطبي بالكامل أولها وسائل ومستلزمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي.





وشدد أبو العلا على ضرورة توفير الحماية لهم من خلال الفحص الدوري للأطباء وطاقم التمريض وجميع العاملين وإجراء المسحات المطلوبة فورا للجميع في حالة اكتشاف مخالطة لحالة مرضية بين الطواقم أو المرضى.





وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن فقدان أي فرد من الطواقم الصحية في هذه المرحلة يمثل خسارة كبرى.





وأضاف: "لابد من التوسع في إجراء الفحوصات اللازمة لجميع الأطباء، خاصة الذين يعملون في مستشفيات الصدر والحميات والعزل، لتزايد اختلاطهم بالمرضى، والتشديد على تطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة، كذلك توفير الوسائل والمستلزمات الخاصة بالحماية الكاملة للطاقم الطبي".