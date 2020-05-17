إحالة المتهمين بإدارة مصنع للمستلزمات الطبية مجهولة المصدر للمحاكمة

أحالت نيابة التبين و15 مايو، عاطل وسيدتين، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بإدارة مصنع للمستلزمات الطبية مجهولة المصدر.





وتمكنت حملة تموينية من ضبط سيدتين وعاطل لإدارتهم مصنع للمستلزمات الطبية بدون تراخيص فى التبين، وحيازتهم كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (450 كمامة ، 140 متر قماش شاش- 1 1ثوب قماش فازلين- 230 غطاء رأس- 320 جوانتى عمليات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



