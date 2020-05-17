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أخبار البلد

معلومات الوزراء ينشر انفوجراف حول اليوم العالمي للاتصالات

الأحد 17/مايو/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول الاحتفال بالذكرى 51 باليوم العالمي للاتصالات.

وأوضح الانفوجراف أن بداية الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات كانت عام 1969، لافتا أن الاحتفال يهدف إلى زيادة الوعي بالإمكانات التي يوفرها استخدام الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمختلف المجتمعات والاقتصادات.

وأشار إلى أنه يوافق تاريخ تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865.


وأكد الانفوجراف أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت في الناتج المحلي الإجمالي نحو4% في عام 2018 /2019 حيث ارتفع معدل النمو للقطاع ليصل إلى 16.6%.

وأوضح أن العالم يحتفل  يوم 17 مايو من كل عام باليوم العالمي للاتصالات، وتم اختيار شعار هذا العام "تكنواوجيات المعلومات والاتصالات لصالح التنمية المستدامة".
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