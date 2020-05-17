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تعليم

عميد زراعة عين شمس يوضح طرق تقييم الطلاب الباقين للإعادة

الأحد 17/مايو/2020 - 11:47 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أنه سوف يتم تقييم طلاب المستوى الرابع الباقين للإعادة بسبب الرسوب فى مقررات من المستويات الدراسية السابقة "سنوات النقل" عن طريق إعداد بحث ويحصل الطالب على تقدير"-c" وتضاف درجاته إلى المجموع التراكمى.


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وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدى البلد أما بالنسبة لطلاب المستوى الرابع "سنة التخرج من الكلية" ومسجلين مقررات من سنوات النقل "الأول، الثانى، الثالث"، تؤجل امتحاناتهم لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة.

وأشار إلى أن طلاب سنوات النقل الأول، الثانى، الثالث، ومسجلين مقرر من مقررات المستوى الرابع، مكلفين بإعداد بحث.

الجدير بالذكر أنه تم الاكتفاء بـ المقالة البحثية لطلاب فرق النقل بالكلية، على أن يتم إجراء البحث بشكل فردي أي لا يشترك في البحث مجموعة من الطلاب ويكون البحث خاصا بطالب واحد، موضحا أنه سيتم تلقي المقالات البحثية عن طريق منصة إلكترونية.

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