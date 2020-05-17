يقظة الأمن.. التحفظ على أقراص مخدرة وحشيش قبل دخولهم البلاد عبر المطار

قررت نيابة النزهة التحفظ على طرود بريد عثر بداخلها على أقراص مخدرة وجوهر الحشيش خلال التفتيش بمطار القاهرة الجوى.





أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع شرطة ميناء القاهرة الجوى بوجود طرد بريدى بداخلة 844 قرصا مخدرا و265 جرام حشيش.





كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط وإحضار الشخص المرسلة إليه الطرد.









بداية الواقعة عندنا تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع شرطة ميناء القاهرة الجوى والجهات المختصة من ضبط طرد بريدى مرسل لأحد الأشخاص من دولة عربية إلى شخص مقيم بالقاهرة.



