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أخبار العالم

القوات المسلحة السودانية تتعهد بالتحقيق في حادث إطلاق نار

الأحد 17/مايو/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعربت القوات المسلحة السودانية عن أسفها لمقتل مواطنين "اثنين" في ارتكاز أمني في العاصمة (الخرطوم) أمس، السبت، حيث تعهدت بالتحقيق مع فرد القوات المسلحة الذي أطلق النار، لعدم الانصياع لتعليمات التوقف.

وقال العميد ركن عامر الحسن، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية - في بيان اليوم ، الأحد، إنه فى إطار انتشار القوات حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم، عبرت مركبة "توك توك" مسرعة بدون توقف إحدى نقاط الارتكاز الساعة التاسعة مساء- بالتوقيت المحلي - وكان بداخلها السائق ومواطن آخر.

وأوضح أنه نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، أطلق أحد الأفراد طلقات نارية أدت إلى إصابة من كان بالمركبة، وتم نقلهما للمستشفى، حيث توفيا.

وشددت القوات المسلحة السودانية - في بيانها - على أن الأخطاء القانونية سينال مرتكبوها مهما كانوا العقاب، وأنه لا أحد فوق القانون.

وأكدت أنه تم التحفظ على الفرد الذي أطلق النار، وفتح بلاغ بالحادثة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تكفل العدالة للجميع، داعيا المواطنين إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحى ومنع التجول.

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