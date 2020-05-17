أحمد صلاح حسني: سعدت بالعمل في الاختيار.. ولم يكن لدينا وقت للتدريب في الفتوة.. فيديو

قال الفنان أحمد صلاح حسنى ، إنه سعيد جدًا بتجربته ومشاركته فى مسلسل الفتوة ، مؤكدًا أنه استمتع بالشغل وفريق العمل كله، بالإضافة إلى التعاون مع الفنانة نجلاء بدر والتى تربطه بها علاقة صداقة قديمة.





وأضاف الفنان أحمد صلاح حسنى، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "سعيد بالشغل مع نجلاء بدر ، وقدمنا عملا مختلفا تمامًا فى مسلسل الفتوة، خاصة أنه لم يكن لدينا وقت للتدريب على مسكة النبوت وتفاصيل الفتوة".





وتابع: "كنت بصور مسلسل "ختم النمر" ومسلسل "الفتوة" فى نفس التوقيت، وتوفيق الله هو الذى جعلنى أنجح فى دورى بمسلسل الفتوة".





ولفت إلى أن الحلقات القادمة سيكون هناك مفاجآت كثيرة فى مسلسل "الفتوة"، وستتصاعد الأحداث.





وأوضح أنه شارك أيضًا كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار"، مؤكدًا أنه فرح بدوره فى المسلسل لأنه جسد شخصية أحد الشهداء.



