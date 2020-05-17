القوى العاملة: التفتيش على 167 منشأة بالإسماعلية.. و13 ألف عامل صرفوا 6 ملايين جنيه منحة الرئيس

شنت مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية حملة للتفتيش على 167 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.





تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك، أشار فيه ياسر سعيد مدير المديرية إلي أن المديرية قامت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية لـنحو 2700 عامل بإجمالي مليونا و350 ألف جنيه.





وقال إن المديرية قامت بمتابعة أعمال صرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة من خلال 28 منفذا للبنك الزراعي، و42 منفذا لمكاتب البريد.





وتم الصرف لـ 13 ألفا و68 عاملا غير منتظم وذلك في الفترة من 13 حتى 30 أبريل بإجمالي 6 ملايين و534 ألف جنيه.