أهم الأخبار.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر.. القهوة تسبب هشاشة العظام

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار ساعات اليوم، الأحد، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:





"انت يلا يا صعيدي".. كلمات خرجت من فم أحد الشباب بمنطقة قصر النيل، ولكن لم يكن يدري أن حياته سوف تكون ثمنا لتلك الكلمات التي خرجت دون قصد، فما كان من المتهم إلا أن يخرج من بين طيات ملابسه سلاحا ناريا ويطلق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه ليلقى مصرعه في الحال.









أكد كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا السابق أن منتخب بلاده فاز على منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2014 بالسحر، ولكنه كان سحرا من نوع آخر.









تحل اليوم ذكرى وفاة صاحبة الصوت الجهورى، المطربة الكبيرة وردة الجزائرية، لذا نرصد جانبا من حياة الفنانة الراحلة في هذه السطور، التي ولدت في العاصمة الفرنسية "باريس"، فى 22 يوليو عام 1939، واسمها الحقيقى وردة محمد فتوكى، من أم لبنانية إلا أن والدها كان جزائريا.









كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخرا، أضرار القهوة خاصة الذين اعتادوا على تناول كميات كبيرة منها بشكل يومي لتتحول إلى ضرر كبير للجسم وخاصة المفاصل.









قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجب إعطاء الزكاة للمؤسسات الخيرية و صندوق تحيا مصر .









تقع قلعة مينجاري على سواحل اسكتلندا، اكتشفها علماء آثار بالصدفة، وبعد عمليات طويلة من البحث في تاريخ تلك المنطقة ودراسة جغرافيا المكان، اعتقد الباحثون أن تلك القلعة موجودة منذ 200 عام.









أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم اليوم بث مؤتمرا صحفيا مهما برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لإعلان كافة تفاصيل آليات عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 واجراءات حماية المشاركين فيها من انتشار فيروس كورونا المستجد.









أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم العثور على السفير الصيني في تل أبيب ميتا في منزله.









أصدر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار رقم 223 لسنة 2020، بأن يتم تقديم جميع خدمات قطاع الأداء الاقتصادى إلكترونيًا، بما في ذلك طلب الحصول على نسخة رسمية من الشهادات والقوائم المالية للشركات والتقارير التي تصدر عن القطاع، وذلك من خلال البريد الإلكترونى المعد لهذا الغرض وهو: [email protected] بشأن تقديم خدمات أعمال التقييم، و [email protected] بشأن تقديم خدمات تعديل الهياكل المالية، تمهيدا لإطلاق تلك الخدمات على الموقع الالكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg.









تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.







