نجاح أول ولادة قيصرية لمريضة كورونا بمستشفى العزل بالباجور .. صور

أعلن مستشفى الباجور للعزل بمحافظة المنوفية، عن نجاح أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بـ فيروس كورونا.





تم إجراء العملية وسط إجراءات وقائية مشددة وخرجت الأم ومولودها من غرفة العمليات، ليتم وضع المولود تحت الملاحظة وسحب عينات لبيان انتقال العدوى من والدته من عدمه.





واحتفل فريق التمريض بنجاح العملية بالتقاط الصور التذكارية مع الأم قبل دخولها إلى غرفة العمليات، وشارك في عملية الولادة الكثير من التمريض والعمال وأطباء العزل بالمستشفى.





يذكر أن مستشفى الباجور تم تخصيصه كمستشفى عزل لاستقبال مصابي فيروس كورونا من مختلف أنحاء الجمهورية.

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