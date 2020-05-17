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تعليم

تجهيز 3 مبان لاستقبال 650 مواطنا عائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بأسيوط

الأحد 17/مايو/2020 - 12:40 م
المدن الجامعية باسيوط
المدن الجامعية باسيوط
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إيهاب عمر
أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالجهد الذي تبذله جامعة أسيوط من أجل المساهمة في دعم خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين المواطنين، مشيرًا إلى أن جامعة أسيوط حرصت على تسخير كل إمكانياتها العلمية والبشرية من أجل التصدي لهجوم كوفيد 19، سواء على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمصابي الكورونا أو كذلك حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها والمساهمة في رفع الوعي الصحي لدى الأفراد داخل وخارج الجامعة. 

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كما أكد محافظ أسيوط على التعاون القائم بين الجهاز التنفيذي وإدارة الجامعة في ظل حرصه على توفير جميع سبل الدعم اللازم للجامعة وتذليل أي عقابات يمكن أن تواجهها في أي من قطاعاتها المختلفة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بقطاع المدن الجامعية بجامعة أسيوط التي رافقه فيها الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وذلك بحضور محمد بشير رئيس حى غرب، وعرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، والدكتور محمد بدر مدير عام قطاع المدن الجامعية طلبة.

وخلال الجولة أعلن رئيس جامعة أسيوط عن انتهاء العمل بتجهيز 3 مباني من المدن الجامعية طلبة استعدادًا لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 650 فردًا كمرحلة أولى، وجار استكمال فرش وتجهيز عدد من المباني الأخرى، وذلك لتتسع طاقتهم الاستيعابية لتبلغ ألف مصريًا من العائدين من الخارج.

وكشف الدكتور طارق الجمال أن المرحلة الأولى من التجهيزات تشمل مبنى "أ" بطاقة 100 سرير، ومبنى "ز" بطاقة 160 سريرا، ومبنى "د" بطاقة 390 سريرا، والتي شهدت جميعها إنهاء أعمال الصيانة ورفع كفاءة بنيتها التحتية، كما تم فرش جميع الغرف بمراتب ومخدات جديدة وكذلك تغطيتها جميعًا بفرش جديد، وتزويد كل  الغرف بمراوح ومد شبكات واى فاى للمباني المستهدفة للإقامة.  

وأكد رئيس جامعة أسيوط إلى أن الجامعة حرصت على توفير الإمكانيات اللازمة للإقامة الجيدة لأهلنا وذوينا من المصريين العائدين من الخارج، وذلك استعدادًا لاستقبالهم خلال الأيام المقبلة مع التنسيق مع الجهات المختصة من أجل توفير لهم كذلك سبل الإعاشة الكريمة لنزلائها من تغذية ورعاية صحية، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وضوابط مكافحة العدوى من إجراء أعمال تطهير وتعقيم للمباني وكذلك توفير مواد النظافة الشخصية وأدوات التعقيم.
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