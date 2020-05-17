خالد قمر: رمضان هذا العام صعب.. لكن هناك ميزة لم أعشها منذ سنوات

ن "شهر رمضان الحالي يعتبر أكثر وقت قعدت فيه مع أسرتي".





ويحكي خالد قمر طقوسه في رمضان، لــ"صدى البلد"، حيث قال: "دايما كل سنة بحب ألعب في الدورات الرمضانية ولكن طبعا السنة دي الموضوع مختلف فكلنا ملتزمون بالحظر ونتبع الإجراءات الإحترازية ".





وعند سؤال خالد قمر في أي عام بدأ أن يصوم فيه قال في تصريحاته الخاصة ل"صدي البلد" : "الحقيقة لا أتذكر بالتحديد في أي عام بدأت الصيام، لكني بدأت وانا صغير في السن مثل كل الاطفال".





وتابع المهاجم المخضرم تصريحاته لـ"صدي البلد" : "أصلي التراويح هذا العام في البيت مع أبي وأمي وزوجتي وإخواتي، وأكلتي المفضلة في رمضان المحشي والكنافة ولا أحب المطبخ والطبخ".





واختتم خالد قمر تصريحاته عند سؤاله عن برنامجه التأهيلي في رمضان : "بتمرن كل يوم في البيت أوقات قبل الفطار وأوقات بعده، وذلك من أجل الحفاظ علي لياقتي البدنية خلال فترة التوقف الحالية".





جدير بالذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، ولا أحد يعلم ما مصير بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم سواء باستكماله أو إلغاؤه.

أكد اللاعب خالد قمر، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن رمضان هذا العام صعب على الجميع بسبب إغلاق المساجد والبقاء في البيوت طيلة الوقت، لكن الشهر المبارك هذا العام يمتلك ميزة لم نعشها منذ سنوات، وهي أ