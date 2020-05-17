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تعليم

وكيل تعليم الدقهلية يتابع تسليم المشروعات البحثية بـ ناصر الرسمية للغات

الأحد 17/مايو/2020 - 01:17 م
وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية يتابع عملية تسليم الابحاث
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همت الحسينى
تابع اليوم الأحد، على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ،إجراءات تسلم المدارس للمشروعات البحثية من الطلاب وفق الجدول المعلن من قبل الوزارة، والذى بدأ السبت قبل الماضى ويستمر حتى الاثنين ١٨ من نفس الشهر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بتسليم المشروعات البحثية.

وأكد وكيل الوزارة ،خلال متابعتة مدرسة ناصر الرسمية للغات،ضرورة اتباع التعليمات المشددة لجميع المدارس واللجان القائمة على استلام المشروعات البحثية بضرورة الاستمرار فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، من حيث تطهير وتعقيم المدارس.

وشدد على ضرورة الحفاظ على مسافات مناسبة بين الأفراد وارتداء الكمامات والقفازات للحفاظ على سلامة العاملين باللجان والطلاب وأولياء أمورهم.

كما اكد على الإلتزام التام بكافة التعليمات التى أصدرها  الوزير لآلية التسليم الممثلة فى التسلم من أى طالب أو ولى أمر يرغب بالتسليم الورقى، وذلك بوضع المشروع البحثى بمظروف أبيض مدون عليه الرقم التعريفى للطالب مرفق به الرمز الخاص بصفه الدراسى مع الأخذ فى الاعتبار أحقية الطالب وولى الأمر فى رفع المشروع البحثى على منصة إدمودو طوال الفترة التى حددها  الوزير، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلاب.
وكيل تعليم الدقهلية يتابع تسليم المشروعات البحثية بـ ناصر الرسمية للغات
وكيل تعليم الدقهلية يتابع تسليم المشروعات البحثية بـ ناصر الرسمية للغات
وكيل تعليم الدقهلية يتابع تسليم المشروعات البحثية بـ ناصر الرسمية للغات
وكيل تعليم الدقهلية يتابع تسليم المشروعات البحثية بـ ناصر الرسمية للغات
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