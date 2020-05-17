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تعليم

لعدم اتخاذهم الإجراءات الوقائية أثناء تسليم الأبحاث.. إحالة العاملين في 3 مدارس بالمنوفية للتحقيق

الأحد 17/مايو/2020 - 01:32 م
وكيل تعليم المنوفية
وكيل تعليم المنوفية
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مروة فاضل

قرر أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم، الأحد، إحالة العاملين في 3 مدارس بمركز شبين الكوم للتحقيق بالشئون القانونية.

 

جاء ذلك عقب قيامه بزيارة تفقدية لـ5 مدارس بإدارة شبين الكوم التعليمية للتحقق من جدية إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا التى تتخذها المدارس أثناء التسليم الورقى لأبحاث الطلاب.


وتبين عدم كفاية احتياطات الوقاية بكل من مدرسة الملازم سامى نصر الدين الصناعية بنات، ومدرسة النجاح الابتدائية، ومدرسة السيدة عائشة الابتدائية بالبتانون.


وأصدر وكيل الوزارة تعليماته بتحويل المدارس الثلاث إلى الشئون القانونية مع التنبيه المشدد على سرعة اتخاذ تدابير الوقاية فورا ودن أى إبطاء.

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