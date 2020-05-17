مقتل لاعب إنجليزي جنوب العاصمة البريطانية





وذكرت صحيفة " جارديان" البريطانية، أن فرانسوا كابلان البلغ من العمر 19 عاما والذي يلعب بفريق الريدف لنادي هارلو تاون الإنجليزي، توفي، الأربعاء الماضي بعد تعرضه لعدة طعنات، خلال شجار بمنطقة ساوثوارك بالعاصمة البريطانية لندن.





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وقال آدم كونولي مدير الكرة في فريق هارلو تاون، أن فرانسوا كابلان مدير الكرة، كان من اللاعبين المميزين، وكان قريبا من التصعيد للفريق الأول.





وأضاف مدير الكرة بفريق هارلو تاون، أن فرانسوا كابلان، سجل هاتريك، في أخر مباراة له مع الفريق، قبل أن يفارق الحياة.











ومن المتوقع ان يعود النشاط الكروي في إنجلترا في شهر يونيو المقبل، بعدما أبدت الحكومة البريطانية مؤخرا موافقتها على عودة مسابقة الدوري الإنجليزي ، بداية من شهر يونيو المقبل.

توفي لاعب إنجليزي شاب، متأثرا بعدة طعنات، خلال شجار وقع جنوب العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء الماضي.