7456 طالباً بالصف الأول الثانوي يؤدون اختبار «الكيمياء والجغرافيا» إلكترونيًا بالإسماعيلية

قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ان 7456 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم الأحد يؤدون اختبار مادة "الكيمياء" شعبة العلمي و "الجغرافيا" شعبة الأدبي . الأدبي





وذلك على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 /2020 والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.





وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg





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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.



