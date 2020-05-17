نشرة الصحة والمرأة.. مادة كيميائية تقي من كورونا.. مرضى السكر مهددون بالوباء.. وصور تبرز جمال نبيلة عبيد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي..





أريزونا بأمريكا، أن هناك مادة كيميائية جديدة تقي من فيروس كورونا لمدة تصل إلى 3 أشهر، ووصفت الدراسة هذه المادة بأنها سلاح جديد. كشفت دراسة بحثية جديدة، وفقا لجامعة



أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقًا، أن هناك بعض الأخطاء التي تقوم بها المرأة الحامل ، تؤثر بشكل مباشر على صحة الجنين وتسبب مشاكل الحمل .





أكد بحث علمي حديث، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة وتضررًا من فيروس كورونا ، ويسهل إصابتهم بعدوى كورونا، ولا تستطع أجسادهم مقاومة الفيروس التاجي .