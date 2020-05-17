AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. مادة كيميائية تقي من كورونا.. مرضى السكر مهددون بالوباء.. وصور تبرز جمال نبيلة عبيد

الأحد 17/مايو/2020 - 03:31 م
نشرة الصحة والمرأة
نشرة الصحة والمرأة
Advertisements
حياة عبد العزيز
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي..

كشفت دراسة بحثية جديدة، وفقا لجامعة أريزونا بأمريكا، أن هناك مادة كيميائية جديدة تقي من فيروس كورونا لمدة تصل إلى 3 أشهر، ووصفت الدراسة هذه المادة بأنها سلاح جديد.

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقًا، أن هناك بعض الأخطاء التي تقوم بها المرأة الحامل، تؤثر بشكل مباشر على صحة الجنين وتسبب مشاكل الحمل

أكد بحث علمي حديث، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة وتضررًا من فيروس كورونا، ويسهل إصابتهم بعدوى كورونا، ولا تستطع أجسادهم مقاومة الفيروس التاجي .

تصدرت الفنانة نبيلة عبيد مؤشر البحث جوجل، وذلك مع عرض مسلسلها الرمضاني "سكر زيادة" وتفاعل الجمهور معه.

اقرأ ايضًا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. 3 أطعمة تقوي الجهاز المناعي.. معلومات عن الجلطة القلبية بعد إصابة هالة فاخر.. أسرار إطلالة ملكة بريطانيا.. مشروبات رمضانية لمرضى الضغط

مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل

نشرة المرأة والصحة.. أمراض تسببها الفئران للإنسان.. وصور تبرز جمال شريهان

مرضى السكر مهددون بكورونا.. ما السر؟

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تبرز جمال نبيلة عبيد

شاهد.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة بسيطة

ترشيحاتنا

مدبولي: وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة

طارق شوقي: من حق طلاب الثانوية العامة تأجيل الامتحانات للعام المقبل

أخبار الرياضة.. أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور بن شرقي في برنامج رامز جلال.. شروط رحيل ساسي.. بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك

تفاصيل تأجيل امتحانات الثانوية العامة ومواعيد دخول اللجان.. ومصير التشعيب

إطاحة مفاجئة برئيس البحرية.. ماذا يحدث داخل الجيش التركي؟

الزمالك ينهي اتفاقه مع حسام حسن مهاجم سموحة

AdvertisementS

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

مدبولي: اعتبارا من الأحد القادم وحتى الجمعة سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

تعديل مواعيد الحظر.. عودة دور العبادة.. وفتح المولات والمحلات.. أهم 10 إجراءات للحكومة خلال فترة عيد الفطر وما بعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مادة كيميائية تقي من كورونا.. مرضى السكر مهددون بالوباء.. وصور تبرز جمال نبيلة عبيد

متلازمة القولون.. الأعراض والأسباب وكيفيه العلاج بالأعشاب

دراسة: القطط تنقل عدوى كورونا فيما بينها بدون أعراض