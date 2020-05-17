التعليم زمان.. تعرف على تاريخ إنشاء أول كلية تجارة في مصر

يرجع تاريخ ظهور أول كلية للتجارة في مصر إلى عام 1911 وتخرج أولى دفعاتها عام 1914، وأنشئت تحت اسم مدرسة التجارة العليا، وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.











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أنشئت كلية التجارة عام 1911 وكانت تقبل ١٩ طالبا بالعام، وكانت تحت اسم مدرسة التجارة العليا، وظلت الدراسة بها 3 سنوات حتى تم إنشاء مجلس إدارة للمدرسة في نوفمبر 1923 بقانون رقم 45، هذا المجلس الذي عمل على تعديل برامج المدرسة وكانت من تعديلاته أن جعل مدة الدراسة بها أربع سنوات.











وفي 22 أغسطس من عام 1935، صدر المرسوم رقم 91 الذي قضى بدمج جميع المدارس العليا في الجامعة المصرية، وهى جامعة القاهرة حاليا لتتحول مدرسة التجارة إلى كلية التجارة بالجامعة المصرية، أى جامعة القاهرة





وقد خرجت كلية التجارة بجامعة القاهرة العديد من العظماء فى مجال المحاسبة وإدارة الأعمال حتى الآن.









وتعد جامعة القاهرة هي ثاني أقدم الجامعات المصرية والثالثة عربيا بعد جامعة الأزهر، وتأسست كلياتها المختلفة في عهد محمد على، حيث كانت تحمل اسم الجامعة المصرية.