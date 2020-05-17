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محافظات

صرف صحي ومركز شباب ورصف الطريق.. قرية طوة بالمنيا تعاني من قلة الخدمات

الأحد 17/مايو/2020 - 04:54 م
قرية طوة في المنيا
قرية طوة في المنيا
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ايمن رياض
طالب أهالي قرية طوة بالمنيا بالعديد من الخدمات الأساسية التي تساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين بالقرية واسوة بالقري المجاورة التي تنعم بهذه الخدمات .


وعلي رأس تلك المطالب سرعة توصيل الصرف الصحي للقرية للحفاظ علي الثورة العقاريه وإنشاء مركز شباب ورصف الطريق الواصل من القرية الي قرية تله والذي لا يتعدي طوله 3 كيلو مترات نظرا للحوادث المستمرة بالطريق ووضع ماكينات الصراف الآلي لخدمة الموظفين اضافة الي الاهتمام بنظافة القرية وترعة سري باشا المارة وسط القرية.


يقول خالد احمد رياض موظف اننا نطالب بسرعة توصيل الصرف الصحي للقرية حيث بدأ مشروع الصرف منذ سنوات وقبل ثورة يناير تحديدا، الا انه حتي الان لم يكتمل والمنازل قاربت علي الانهيار بسبب ارتفاع منسوب المياه.


إضافة الي معاناة سيارات الكسح من حيث النفقات والشوارع الضيقة التي لا تستطيع السيارات الدخول اليها.


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ويطالب وليد محمد عثمان ومصطفى رمضان عبد الغني مدرس ومحمد رشاد الدليل موظف من ابناء القرية بسرعة انشاء او تخصيص مركز شباب فالقرية يصل تعدادها  الي اكثر من 40 الف نسمه وعدد الشباب بها كبير جدا وكلهم عاشقون لممارسة جميع انواع الرياضات وخاصة كرة القدم واسوة بالقري المجاورة حيث نقوم باللعب في القري المجاورة وننتقل من قرية الي اخري وفي بعض الاحيان قد ننتظر ساعات من اجل لعب مباراة نصف ساعة نظرا للازدحام .


وناشد محمد خلف امين المتابعة والتواصل المجتمعي بحزب مستقبل وطن المسئولين بسرعة رصف الطريق الواصل بين قرية طوة وقرية تله وتوسعته في بعض المناطق للحد من الحوادث المتكررة حيث اخرها لقي شاب 26 سنة مصرعه وترك ابنة صغيرة .


وطالب منصور لطوي بسرعة تركيب ماكينات الصراف الآلي لخدمة ابناء القرية وخاصة من الموظفين لان اقرب ماكينة توجد بالمدينة وهذا يسبب عبئا كبيرا علي الموظفين وخاصة المدرسين من ابناء القرية .
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