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محافظات

مدير تعليم الإسماعيلية: مبادرة الخير لمساعدة الغير تستهدف عددا من مدارس إدارة جنوب

الأحد 17/مايو/2020 - 03:00 م
الدكتور خالد خلف
الدكتور خالد خلف قبيصي
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انجي هيبة
واصلت قوافل الخير لدعم المدارس عملها بمحافظة الإسماعيلية، في إطار ما تقوم به مديرية التربية والتعليم من مبادرات بمشاركة أطياف المجتمع المختلفه، وذلك برعاية الدكتور خالد خلف قبيصي مدير المديرية.


ووزعت إيمان أحمد مدير إدارة المشاركة المجتمعية وسعاد حسن رئيس قسم المشاركة بإدارة جنوب التعليمية 166 كرتونة غذائية بمقر مدرسة الشاطئ الاعدادية بنات ضمن مبادرة "الخير لمساعدة الغير " علي " 7" مدارس.

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وضمت المدارس، مدرسة محمد فريد الإبتدائية ومدرسة العبور الإعدادية ومدرسة الصفا الإعدادية ومدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن تعليم أساسي ومدرسة الشهيد إسلام بدوي تعليم أساسي ومدرسة الشهيد ابراهيم ندا الابتدائية.


واستلم كراتين المساعدات مدراء المدارس منعا للتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المديربة لمنع انتشار فيروس كورونا. 


وأشاد الدكتور خالد خلف قبيصي بالداعمين لهذه المبادرة والتي تعكس روحا طيبة وسعيا للإنفاق في سبيل الله خاصة خلال شهر رمضان المعظم، لافتا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بدأت في تنفيذ مبادرة كبري تحت عنوان " كن إيجابيا " وهي التى ساهمت في بث روح التعاون والحث علي تقديم الدعم للأسر المحتاجة بالمدارس المختلفة.
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