AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجلس الدولة: الوحدات المحلية ليس لها ولاية الإشراف على الطرق السريعة والرئيسية

الأحد 17/مايو/2020 - 02:54 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
كتب محمد زهير
أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة، أن المادة 1 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، حصرت مجال سريانه في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية، وحظرت مادته الثانية إشغال الطريق بغير ترخيص من السلطة المختصة.

وأضافت، أن قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968، قسم في المادة 1 منه الطرق إلى أربعة أنـــواع: حرة وسريعة ورئيسية ومحلية، واختصت المادة وزير النقل بإنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وناطت بالهيئة العامة للطرق والنقل الإشراف عليها، بينما اختصت وحدات الإدارة المحلية بالإشراف على الطرق المحلية فقط، ومن ثم لا ولاية لهذه الوحدات على الأنواع الأخرى من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية.

جاء ذلك في حكم رفض طعن مقام ضد إحدى شركات الاستثمار، وطالب بإلغاء حكم أول درجة الصادر عام 2010 والمتضمن براءة ذمة الشركة من دفع مبلغ 990 ألف جنيه الذي يطالبها به حي جنوب الجيزة كرسوم إشغال طريق، وتمتلك الشركة قطعة أرض على مساحة 14 ألف متر مربع، وأقامت عليه منتجع سياحى بمحافظة الجيزة، وأيدت المحكمة الحكم وبرأت ذمة الشركة من المبلغ.

وثبت للمحكمة، أن أرض الشركة تقع على طريق أسيوط الزراعي السريع، والذي أفادت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى بأنه يتبعها وأنها المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لأعمال إنشاء المباني والأسوار واللوحات الإعلانية على جانبيه، الأمر الذي يقطع بخروج هذه المنطقة عن ولاية الوحدة المحلية لجنوب الجيزة فيما يتعلق بقانون إشغال الطرق.

ومن ثم تكون مطالبة الحي للشركة برسم الإشغال فاقدة لسندها، ويكون الحكم المطعون فيه موافقًا صحيح القانون، إذ انتهى إلى براءة ذمة الشركة من المبلغ المطالب به.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د. حسن محمد، د.هشام السيد، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية: 10 رسائل هامة لقائدي السيارات على الطرق الصحراوية والرئيسية

تقلبات الجو.. إدارة المرور تكشف حالة الطرق الصحراوية والرئيسية مع بدء العاصفة

إحالة نائب رئيس وحدة محلية بدمياط ولجنة الإشراف على أعمال رصف للتحقيق بسبب سوء التنفيذ

ترشيحاتنا

فى ذكرى وفاتها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة وردة

وزير التعليم: حالة واحدة تتيح للطلاب تأجيل امتحانهم لـ الدور الثانى بالدرجة الفعلية.. فيديو

لسه ما اخدتش حقى.. نجلاء بدر: رضوان البرنس هينتقم لـ لبنى فى الحلقة 30.. فيديو

مدبولي: تشجيع المصانع على تصنيع الكمامة القماش

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

مستني الانتقام.. تعليق آسر ياسين على مسلسل "البرنس" لمحمد رمضان

AdvertisementS

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

مدبولي: اعتبارا من الأحد القادم وحتى الجمعة سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

مدبولي: وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلازمة القولون.. الأعراض والأسباب وكيفيه العلاج بالأعشاب

دراسة: القطط تنقل عدوى كورونا فيما بينها بدون أعراض

للحامل ومرضى القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق؟