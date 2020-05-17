130 ملاحظة في الأسبوع الثالث على دراما رمضان

رصد التقرير الثالث لمراقبة الأعمال الدرامية التى تعرض خلال شهر رمضان 130 ملاحظة على مسلسلات رمضان.







وكشف تقرير اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 130 ملاحظة، على 25 مسلسلا خلال الأسبوع الثالث لعرضها في شهر رمضان.





وقال مصدر مسؤول لـ صدى البلد يعد هذا الرقم الأقل مقارنة بالأسبوع الأول 219 ملاحظة والثاني 147 ملاحظة على المسلسلات.





وأضاف المصدر أنه رصد التقرير الإحصائي للجنة الشاشات فى رمضان 366 ملاحظة على 25 مسلسلًا، عُرضت خلال أول أسبوعين من شهر رمضان الكريم.





ومن المقرر أن تقوم اللجنة بإعلان التقرير الثالث لرصد الأعمال الدرامية خلال الساعات القادم.