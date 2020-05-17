تجديد حبس شخصين ضبط بحيازتهما ٣ كيلو لمخدر الهيروين تقدر قيمتها ب 853200 جنيه

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما لحيازتهما مواد مخدرة في مدينة السلام.





وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين مقيمان في منطقة السلام ولهما معلومات جنائية مسجلة تخصص في الاتجار المواد المخدرة.





وأشارت التحقيقات، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تقدر بقيمة ٣ كيلو جرام لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة والسلاح.









وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بحيازة ١٠٠ لفافة لمخدر الهيروين وزنت جميعها 3 كيلو جرام و 40 قرص مخدر وطبنجة عيار 9مم و( 39 ) طلقة نارية من ذات العيار و( 2 ) سيارة ومبلغ مالى و( 4 ) هواتف محمولة وسلاح أبيض و( 4 ) ميزان حساس.