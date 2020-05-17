AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس شخصين ضبط بحيازتهما ٣ كيلو لمخدر الهيروين تقدر قيمتها ب 853200 جنيه

الأحد 17/مايو/2020 - 03:05 م
كلبش
كلبش
Advertisements
رامي المهدي
جدد قاضي المعارضات حبس شخصين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما لحيازتهما مواد مخدرة في مدينة السلام.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين مقيمان في منطقة السلام ولهما معلومات جنائية مسجلة تخصص في الاتجار المواد المخدرة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين تقدر بقيمة ٣ كيلو جرام لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة والسلاح.


وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بحيازة ١٠٠ لفافة لمخدر الهيروين  وزنت جميعها 3 كيلو جرام  و 40 قرص مخدر  وطبنجة عيار 9مم و( 39 ) طلقة نارية من ذات العيار و( 2 ) سيارة ومبلغ مالى و( 4 ) هواتف محمولة وسلاح أبيض و( 4 ) ميزان حساس.
 
وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي ( 853200 جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عاطل وسيدة بالإسكندرية بحوزتهما 15 ألف قرص مخدر و48 طربة حشيش

استروكس وهيروين.. أمن الجيزة يضبط عنصرين خطيرين بـ مخدرات

حبس شخصين لاتجارهما فى الهيروين بالبساتين

حبس 3 أشخاص لحيازتهم نصف كيلو بودر مخدر بالنزهة

تجديد حبس 3 أشخاص لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين

حبس شخصين لحيازتهما كيلو فودو بالمرج

ترشيحاتنا

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

مش هتحتاج لدكتور .. التفاح علاج فعال لهذه الأمراض

طارق شوقي: من حق طلاب الثانوية العامة تأجيل الامتحانات للعام المقبل

مدبولي: وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

خاطفة الدمام .. تطورات جديدة في التحقيقات الرسمية: "المتهمة مارست السحر"

AdvertisementS

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

مدبولي: اعتبارا من الأحد القادم وحتى الجمعة سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

مدبولي: وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلازمة القولون.. الأعراض والأسباب وكيفيه العلاج بالأعشاب

دراسة: القطط تنقل عدوى كورونا فيما بينها بدون أعراض

للحامل ومرضى القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق؟