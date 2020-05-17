توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية و5 أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

حيث تشمل هذه المساعدات 8 آلاف كروتونة مواد غذائية وأكثر من 5 أطنان لحوم، وبوابة تعقيم للديوان العام. شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مراسم تسليم المساعدات العينية التى يقدمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان،





ويتم توزيع المساعدات من خلال مديرية التضامن ببني سويف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا تزامنا مع شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن القافلة التي أطلقها صندوق تحيا مصر( نتشارك هنعدى الأزمة ) بالتعاون مع جمعية الأورمان لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.





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وأعرب محافظ بني سويف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أبناء المحافظة عن شكره وتقديره لمساهمات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان، في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بالسبع مراكز، ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود سواء التفيذية أو المجتمعية.





ونوه المحافظ أن المجتمع المدني بالمحافظة هو ركيزة أساسية في دعم المحافظة في مختلف المجالات وفي كل المواقف، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي.





وأشار محافظ بني سويف إلى آلية التوزيع التي تنفذها مديرية التضامن بالتعاون مع مسئولي تحيا مصر والأرومان، حيث إنه تم عمل أبحاث اجتماعية ميدانية عن طريق وحدات الشئون بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بكل قرية ومدينة، مشيرا إلى أن الألية الدقيقة التى يتم من خلالها التوزيع التي يشرف عليها الصندوق سبب من أسباب تزايد مساهمات أبناء الشعب المصرى فى الصندوق التي تأتى فى إطار الثقة الكبيرة من المصريين لجهود الصندوق وإيصال الدعم لمستحقيه.





وأوضحت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن، أنه تم تمت مراجعة قواعد بيانات المستحقين بكل مركز بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان وسيتم توزيع المواد الغذائية تحت إشراف من مسئولى التضامن والوحدات المحلية لضمان وصولها لمستحقيها.





وقال إمام أحمد مدير جمعية الأورمان ببنى سويف أنه تم اطلاق (مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة ) بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، والتي تستهدف توزيع مساعدات غذائية على الأسر المتضررة بمحافظات مصر لتخفيف الآثار المترتبة عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تداعيات فيروس "كورونا"، وتزامنًا مع شهر رمضان ، مشيرا إلى أن التعاون بين صندوق "تحيا مصر " مع "الأورمان " متواصل ومثمر لدعم غير القادرين ضمن جهود دعم خطة الدولة ، والذي أثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجًا ، والأسر الأولى بالرعاية ،

وأضاف عبد المغربي منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة أن قافلة «نتشارك هنعدي الأزمة» بالتعاون بين الصندوق وجمعية الأورمان في 22 محافظة على مستوى الجمهورية ، من بينهم محافظة بني سويف ، مشيرا إلى أنه تم توفير "أول مايو الجاري " 6 آلاف كرتونة ، و5 أطنان لحوم ، واليوم تم توفير 8 الاف كرتونة ، و5 طن لحوم ، بجانب توفير بوابة تعقيم لديوان عام المحافظة .