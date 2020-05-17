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محافظات

توريد 152 ألفاً و821 طن قمح بنسبة 76 % من المستهدف

الأحد 17/مايو/2020 - 03:02 م
صوامع تخزين محصول
صوامع تخزين محصول القمح
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام  أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيرًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وصرح المحافظ  بأنه تم استلام وتوريد 6488 طن قمح، ليصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم" إلى 152 ألفاً و821 طن قمح، بنسبة 76.4% من المستهدف توريده هذا الموسم. 

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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019 /2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المُعدة مُسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

 كما تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كلاً من: مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية. 

جدير بالذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، وكان قد بدأ  في  15 أبريل 2020 ويختتم  في 15 يوليو المقبل. 
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