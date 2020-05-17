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فن

موجز السوشيال ميديا.. أبرز مهنئي عادل إمام بـ عيد ميلاه.. يارا تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

الأحد 17/مايو/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

يحتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاده ال 80 وأقام الكثير من الفنانين والشخصيات العامة بتهنئته عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

هنّأ الفنان علي ربيع، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 80.

ونشر علي ربيع فيديو للزعيم عادل إمام وعلق عليه قائلًا: "كل سنة وأنت طيب وبخير الزعيم#عادل_امام".

هنأ رواد مواقع التواصل الاجتماعى الفنان عادل إمام بعيد ميلاده، ودشن عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده.

نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 
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