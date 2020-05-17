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أخبار البلد

أطباء القاهرة تدعو الحكومة لتطبيق حظر شامل.. وpcr للأطقم الطبية

الأحد 17/مايو/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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محمد غالي
أصدرت النقابة الفرعية لأطباء القاهرة، بيانا تدعو الحكومة والقيادة السياسية لاستغلال الفرصة المتاحة الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك عطلة عيد الفطر لفرض تمديد لساعات حظر التجول، وأقصى تقييد ممكن للنشاط التجاري والخدمات غير الحيوية، حيث تتميز تلك الفترة أصلا بقلة الإنجاز وساعات العمل في أغلب القطاعات، وتتميز كذلك بحركة كثيفة للمواطنين في الأسواق والتزاور وكل ما يهدر التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية المجتمعية المطلوبة مما يستوجب حظرها إذا كنا فعلا نرغب في حدوث مزيد من قفزات أرقام الإصابات الجديدة وتحشى المزيد من الضغط على المنظومة الصحية التي هي بالفعل في أمس الحاجة لالتقاط الأنفاس.


وقالت إن ما تواكب مع تخفيف الحكومة لبنود ومواعيد الحظر في بداية شهر رمضان (والذي تدرك أنه جاء مقرونا بتحذير المواطنين لضرورة الالتزام بقواعد الوقاية، وأنه من منطلق دعوتهم للتعود على تعايش طويل مع الوباء تحت قيود جزئية طوعية أسوة بما يجري في بعض المجتمعات ودول أخرى)، الأمر الذي فهمه عكسها أغلب المواطنين على أنه إشارة إلى تناقص الخطر القائم ودعوة ضمنية للعودة لسلوكهم المعتاد، وتفاقم وقفزات غير مسبوقة في أعداد الأصابات الجديدة، والتي طالت آلاف المواطنين، وكذا عشرات بل مئات من الفرق الطبية وتشبع الأسرة المتاحة في كثير من مستشفيات العزل والفرز وبدء ظهور تكدسات على مداخلها.


وأكدت الأهمية القصوى لتوفير جرعات فحص PCR (الوحيد الذي يعتمد عليه لحسم التشخيص بالإصابة) بالقدر الكافي بما يسمح بالاكتشاف المبكر وحسم كل حالات الاشتباه (مع أولوية مطلقة للمشتبه في إصابتهم من الفرق الطبية كونه الأخطر في نشر العدوى بأعلى معدل وكذا لحاجة المنظومة لهم وصعوبة استعاضتهم).


ووفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، فإن التكلفة المرتفعة نسبيا لهذه الجرعات لا تقارن بتكلفة التأخر في إجرائها، والتي تعني إفلات المصاب غير المكتشف ومواصلته نشر العدوى في المجتمع ليعود هو نفسه بعد أسبوع واثنين في حالة متأخرة ومعه أو 10 حالات من بين مخالطيه مما يكلف الدولة عشرات أو مئات أضعاف تكلفة الجرعة التي لم تتوفر في وقتها وفي وجود الاعتماد الضخم 100 مليار جنيه الذي بادرت القيادة السياسية بتخصيصه لمواجهة الوباء منذ البداية لدينا كل الدواعي كي يتصدر تمويل جرعات PCR أولوية الإنفاق يليه باقي لوازم الوقاية الضرورية للفرق الطبية من المهم، كذلك أن نعي كون إجراء هذا الفحص على كامل نطاق المشتبه في إصابتهم وحده الذي يسمح برصد واقعي دقيق لمعدلات انتشار الوباء الحقيقية في المجتمع بدلا من الوقوع في فخ الانطباع الزائف عن قلة الإصابات (بسبب عدم رصدها وليس عدم وجودها).


وطالبت النقابة المسئولين بسرعة تخصيص مواقع محددة لأعضاء الفريق الطبي، مستشفى أو أكثر من بين المستشفيات القائمة أو الميدانية في كل محافظة بحيث تحتوي عددا كافيا من أسرة وإمكانات العلاج والعزل والفرز اللازمة لضمان عدم التأخر في اكتشاف وعلاج المصابين منهم وضمان سرعة ضم حالة المشتبه في إصابتهم واستعادة غير المصابين منهم إلى مواقع عملهم.

جدير بالذكر أن تعداد أعضاء الفرق الطبية في مصر (أطباء وتمريض وفنيين) يزيد على 300 ألف، وأنه برغم قلة نسبة من تم إجراء فحص PCR لهم، فقد ثبت إصابة المئات منهم، بالإضافة إلى الاشتباه في إصابة أضعاف هذه الأعداد المقبلة (في إسبانيا على سبيل المثال أصيب بالكورونا واحد من بين كل سبعة أي 14% تقريبا لو كان حظ مصر أفضل مثلا نصف هذه النسبة 7% سيكون معنى ذلك أكثر من 20 ألف حالة بين الفرق الطبية).
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