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اقتصاد

371 مليون جنيه.. سيولة شحيحة بالبورصة خلال تعاملات أولى جلسات الأسبوع

الأحد 17/مايو/2020 - 04:29 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
شهد أداء البورصة المصرية انخفاضا ملحوظا في معدلات السيولة خلال تعاملات اليوم، الأحد، أول جلسات الأسبوع وسط ترقب المستثمرين قرارات الحكومة بشأن إجراءات مواجهة كورونا.


وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية على الأسهم نحو 147.7 مليون ورقة مالية بقيمة 371.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لـ 170 شركة.


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وسجلت تعاملات المصريين 85.68% من إجمالى تعاملات اليوم، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.15%، والعرب على 4.17%.


واستحوذت المؤسسات على 32.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.34%.

 

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 47 مليون جنيه، على التوالى.


فيما سجل صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية شراء بقيمة 24.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، على التوالى.
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