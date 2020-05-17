أيمن دجيش يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن عودة النشاط الرياضي









قال عميد الحكام عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.. بعد الاستماع للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والتعليمات الخاصة بأسبوع العيد وهي من الأحد القادم للجمعة ثم بعد ذلك 15 يوما خلال شهر يونيو، ثم بعد ذلك الفتح التدريجي لبعض الأماكن، وكذلك الأنشطة الرياضية بتعليمات احترازية صارمة والتعايش مع كورنا بعد هذه التعليمات.





أضاف.. وطالما كورونا مستمر في العالم شوية، ولم تنتهي قريبا أتوقع عودة التدريبات للفرق بعد 15 يونيو وعوده الدوري الممتاز 15 يوليو وعوده بقيه الاقسام ممكن من 15 اغسطس، وطالما كده كده هناك تعايش مع كورونا يبقي يستكمل الموسم الرياضي ويتأخر بداية الموسم القادم.









وتابع.. اعتقد هذه وجهة نظر الوزارة بعد الاجتماعات والتشاورات الصحية، ووضع كورونا المستقبلي وينتهي الموسم على خير لأن كورونا مستمرة شوية سواء مع الدوري الحالي أو الدوري القادم، وربنا يحفظ مصر والمصريين اجمعين ويرفع عنا الوباء والبلاء وربنا يحفظكم جميعا.





يذكر أن التصور الذى تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن أنه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :





ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.







ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.





ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.





- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.





- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.





- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي.





- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.





- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.





- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.

علق الحكم المساعد الدولى أيمن دجيش على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط الرياضى.