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حوادث

إعدام كمية كبيرة من هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المرج

الأحد 17/مايو/2020 - 03:32 م
التموين
التموين
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رامي المهدي
أمر المستشار إبراهيم صديق رئيس نيابة المرج بإعدام كمية كبيرة من أطنان هياكل الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة المرج.

وكانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل عامل في مصنع لتعبئة السلع الغذائية بكفالة ٥٠٠ جنيه، كما أصدرت  النيابة قرار ضبط وإحضار لصاحب المصنع لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من أطنان هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة المرج.


وأشارت التحقيقات، إلى أن مباحث التموين ضبطت مصنعا بمنطقة المرج بداخله دواجن غير صالحة للاستخدام وتم خلالها ضبط عامل داخل المصنع، وتبين أنه لا يعلم شيئا عن صلاحية المضبوطات، فأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الرئيسي للتحقيق معه، كما قررت النيابة التحفظ على المضبوطات لحين صدور أمر بإعدامها.

وأشارت  التحقيقات إلى أن شرطة مباحث التموين تمكنت من إلقاء القبض على عامل بمصنع لتعبئة سلع غذائية عبارة عن هياكل دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي وتبين وجود تغير ملحوظ في المضبوطات.
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