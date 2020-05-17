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فن

اخبار الفن .. وفاة والد ممثلة لبنانية بسبب حريق .. وآسر ياسين يدعم محمد رمضان بسبب البرنس

الأحد 17/مايو/2020 - 04:34 م
جيسي عبده
جيسي عبده
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شروق ابراهيم

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة عن نجوم الفن ومسلسلات رمضان واخر التطورات على الساحة الفنية والتي نبرزها في السطور التالية : 


وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

أعلنت وسائل اعلام لبنانية وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده منذ ساعات اثر اندلاع حريق بمنزله في العاصمة اللبنانية بيروت.


محمد علاء لـ صدى البلد: مسلسل البرنس يحمل رسالة اجتماعية

قال محمد علاء ، ان الهدف من مسلسل البرنس هو التوعية باهمية العدل بين الابناء في المعاملة والميراث لانه ينتج عن الظلم كوارث مضيفا:" كما نشاهد في المسلسل ايضا التحذير من تعدد الزيجات لطالما الاب غير القادر على العدل والتسوية بين حقوق ابنائه".


بعد اتهام ياسمين عبد العزيز بالخيانة.. مسلسل ونحب تاني ليه الأكثر بحثا على جوجل

تصدرت الحلقة 23 من مسلسل ونحب تاني ليه محرك بحث جوجل الشهير بعد اشتعال الأحداث بمعرفة مراد "كريم فهمي" أن غالية تكذب عليه بشأن حالة طليقها عبد الله "شريف منير" الصحية.


نبيلة عبيد تتصدر تريند جوجل

تصدرت النجمة نبيلة عبيد محرك بحث جوجل الشهير اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد "سكر زيادة" من سباق الموسم الرمضاني.



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