ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوكرانيا إلى 18291

أعلن وزير الصحة في أوكرانيا، ماكسيم ستيبانوف، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده ارتفع بمعدل 433 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل المجموع إلى 18291.





وأضاف في تحديث يومي لإصابات كورونا في أوكرانيا، اليوم، الأحد، قائلا: خلال اليوم الماضي، أصيب 433 شخصا، وسجلت 17 حالة وفاة، وإجمالا أصيب 18291 شخصا في جميع أنحاء العالم بالوباء".











وتابع: إجمالًا، تعافى 5116 من الأشخاص، ومات 514.





وبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا في الـ 24 ساعة السابقة 210، وهو انخفاض من 427، أعلن يوم الخميس عندما تجاوز عدد حالات الشفاء عدد الإصابات الجديدة لأول مرة.



