AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أوكرانيا إلى 18291

الأحد 17/مايو/2020 - 03:37 م
كورونا في اوكرانيا
كورونا في اوكرانيا
Advertisements
على صالح
أعلن وزير الصحة في أوكرانيا، ماكسيم ستيبانوف، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بلاده ارتفع بمعدل 433 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل المجموع إلى 18291.

وأضاف في تحديث يومي لإصابات كورونا في أوكرانيا، اليوم، الأحد، قائلا: خلال اليوم الماضي، أصيب 433 شخصا، وسجلت 17 حالة وفاة، وإجمالا أصيب 18291 شخصا في جميع أنحاء العالم بالوباء".

اقرأ أيضا


وتابع: إجمالًا، تعافى 5116 من الأشخاص، ومات 514.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا في الـ 24 ساعة السابقة 210، وهو انخفاض من 427، أعلن يوم الخميس عندما تجاوز عدد حالات الشفاء عدد الإصابات الجديدة لأول مرة.

وبدأت أوكرانيا في تخفيف المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية في 11 مايو ، بينما يظل السفر والتنقل الدولي بين المناطق محظورًا حتى 22 مايو على الأقل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير تركي يكشف: عدد مصابي كورونا في تركيا أكثر من نصف مليون

مصر تسجل 95 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا.. والإصابات بالوباء في الولايات المتحدة تتجاوز نصف مليون.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صربيا تؤكد 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

النمسا تسجل ارتفاعا محدودا في أعداد وفيات وحالات الإصابة الجديدة بكورونا

روسيا تسجل أكثر من خمسة آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والإجمالي يتجاوز 99 ألفا

ارتفاع حاد في معدل الإصابة والوفيات بكورونا في أوكرانيا

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: سيتم النظر فى عودة الشعائر الدينية والأنشطة الرياضية منتصف يونيو.. فيديو

تبدأ غدًا بـ 10 وزارات.. جدول صرف رواتب مايو مبكرًا بسبب عيد الفطر

في ذكرى وفاتها.. تفاصيل حادث كاد أن ينهي حياة وردة متجمدة

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

امنعه فورا.. هكذا يمكنك معرفة من يسرق اتصال شبكة الـ Wi-Fi

مدبولي: التجمعات المتوقعة في عيد الفطر ستكون فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا

AdvertisementS

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

مدبولي: اعتبارا من الأحد القادم وحتى الجمعة سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

مجلس الوزراء: فتح المولات والمحلات المختلفة على مدار الاسبوع بداية من 30 مايو ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مادة كيميائية تقي من كورونا.. مرضى السكر مهددون بالوباء.. وصور تبرز جمال نبيلة عبيد

متلازمة القولون.. الأعراض والأسباب وكيفيه العلاج بالأعشاب

دراسة: القطط تنقل عدوى كورونا فيما بينها بدون أعراض