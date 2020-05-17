إعادة فتح المساجد في قطاع غزة لأداء صلاتي الجمعة والعيد

أكدت وسائل إعلامية أن السلطات في قطاع غزة قررت فتح المساجد تدريجيا، وذلك لأداء صلاتي الجمعة وصلاة عيد الفطر





ونقلت وكالة "سما" عن مصادر قولها إن قرار إعادة فتح مساجد قطاع غزة لأداء صلاة الجمعة سيبدأ يوم الجمعة المقبل.





من جانبها قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في بيان إنه سيتم إلزام جميع المصلين بتعليمات الجهات المعنية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.





وقررت الوزارة إعادة فتح المساجد في غزة اعتبارا من الجمعة، بينما ذكرت مصادر فلسطينية أنه سيتم إلزام المصلون بلبس كمامات.



