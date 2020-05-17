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محافظات

أوقاف الوادي الجديد توزع زكاة الفطر على 325 أسرة من فقراء المسلمين

الأحد 17/مايو/2020 - 04:17 م
الشيخ رمضان يوسف
الشيخ رمضان يوسف
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منصور ابوالعلمين

بدأت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، توزيع زكاة عيد الفطر المبارك والتي تبلغ إجماليها 65 ألف جنيه، والتي خصصتها وزارة الأوقاف كتبرعات لتوزيعها على المستحقين من فقراء المسلمين بواقع ٢٠٠ جنيه لكل أسرة بإجمالي 325 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.


أكد الشيخ رمضان يوسف، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد، أن إدارة البر بمديرية أوقاف الوادي الجديد برعاية الشيخ محمود سيد عاشور، ستتولى عملية توزيع زكاة الفطر على المستحقين، للأسر الاولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين جرى إجراء بحوث اجتماعية، للتأكد من المستحقين الحقيقيين لهذه الزكاة، وإيصالها لهم، مشيرًا إلى أنه سيجري العمل فورًا والانتهاء من توزيعها في موعدها الشرعي قبل عيد الفطر المبارك.


من ناحية أخري، أضاف مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الوادي الجديد، تشكيل لجنة بالمديرية برئاسة الدكتور محمد سعد شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، وعضوية مدير الدعوة، ومدير المتابعة بالمديرية، ومديري الإدارات الفرعية المنتشرة بنطاق مراكز المحافظة الخمس، لمتابعة صلاة التراويح وصلاة الجمعة لشهر رمضان المبارك، حيث تم التنبيه على أئمة المساجد ومديري الإدارات الفرعية بالتشديد على عدم السماح لأداء صلاة التراويح داخل المساجد أو بالحرم التابع لها.


ونبه على مديري الإدارات الفرعية ومديري المتابعات بضرورة الالتزام بآذان النوازل فقط وعدم تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان، وعدم السماح لأي من المواطنين بالصلاة داخل المسجد أو بحرم المسجد وخاصة صلاة التراويح، على أن يجري رفع تقرير من تلك الإدارات لرفع تقرير يومي للوزارة.


وأوضح رمضان، أن جميع إجراءات دفع الهلاك عن النفس البشرية واجبة شرعًا ومخالفة هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقررها السلطات والجهات المختصة إثم ومعصية.

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