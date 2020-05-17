أهم الأخبار.. امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو.. وحظر تحرك المواطنين من الخامسة مساء في أيام العيد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار ساعات اليوم، الأحد، عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:













قال محمد علاء ، إن الهدف من مسلسل البرنس هو التوعية بأهمية العدل بين الأبناء في المعاملة والميراث لأنه ينتج عن الظلم كوارث مضيفا: "كما نشاهد في المسلسل أيضا التحذير من تعدد الزيجات لطالما الأب غير القادر على العدل والتسوية بين حقوق أبنائه".













أكد د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت أن امتحانات الثانوية العامة ستكون يوم ٢١ يونيو المقبل، وأضاف أنه بالنسبة لصلاة العيد سيتم إذاعتها من أحد المساجد في القاهرة وتضم العاملين بالمسجد فقط.













أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه يجوز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، بالكيفية التي تُصلى بها صلاة العيد، وذلك لقيام العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، ويجوز أيضا أن يُصليها الرجل جماعة بأهل بيته، كما يجوز أن يُؤدِّيها المسلم منفردًا، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار.













أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم العثور على السفير الصيني في تل أبيب ميتا في منزله.













أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن فرض حظر الحركة على المواطنين بداية من الساعة الخامسة مساء في فترة إجازة العيد من الأحد وحتى الجمعة، مؤكدا أن الحكومة حريصة علي الحد من الاختلاط خلال اجازة العيد.













قال الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالي، إنه تم وضع جدول امتحانات العام النهائي، لكل جامعة ومعهد.













قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " صرف كل المستحقات المالية الخاصة بـ أندية مسابقاتى دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية خلال الفترة المقبلة.













"انت يلا يا صعيدي".. كلمات خرجت من فم أحد الشباب بمنطقة قصر النيل، ولكن لم يكن يدري أن حياته سوف تكون ثمنا لتلك الكلمات التي خرجت دون قصد، فما كان من المتهم إلا أن أخرج من بين طيات ملابسه سلاحا ناريا وأطلق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه ليلقى مصرعه في الحال.













كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة الموعد الأقرب لعودة الأندية للتدريبات واستئناف مباريات المسابقة المحلية.











