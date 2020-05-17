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أخبار البلد

#رئيس_الوزراء يتصدر تويتر بعد إعلان التدابير الاحترازية في أسبوع العيد

الأحد 17/مايو/2020 - 04:20 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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منار نور
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي للإعلان عن التدابير الاحترازية الجديدة في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع حلول عيد الفطر.


 وتحدد موعد حظر التجول أيام العيد  من يوم الأحد حتى الجمعة من الساعة الخامسة مساءا حتى السادسة صباحا وإيقاف وسائل النقل الجماعي  وأتوبيسات الرحلات والانتقال بين المحافظات.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حظر_شامل ، #رئيس الوزراء ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .
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