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أخبار العالم

الكنيست الإسرائيلي يوافق على تشكيل الحكومة بـ 35 حقيبة وزارية

الأحد 17/مايو/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
وافق الكنيست الإسرائيلي، الأحد، على تشكيل حكومة دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك بـ35 حقيبة وزارية. 
 

وذكرت صحيفة "معاريف" أن الكنيست صوت على انتخاب ياريف ليفين من حزب الليكود رئيسًا له،  وذلك بعد حصوله على 71 صوتًا من أصل 120 في الكنيست.
 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل أكبر حكومة في تاريخ إسرائيل، حيث انطلقا امام الكنيست مراسم تنصيب حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.


وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تحالف واسع مشترك بين حزب "الليكود" وحزب "أزرق أبيض" وحلفائهما، حيث اتفقا على أن يتناوب زعيماهما على التوالي نتنياهو وبني غانتس رئاستها وتقاسم حقائبها الوزارية.

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كما تضم هذه التوليفة الحكومية إلى جانب حزبيهما أحزاب المتدينين المتزمتين مثل "شاس" و"يهدوت هتوراة" واليسار مثل حزب "العمل"، وبعض النواب المنشقين عن قوائمهم.
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